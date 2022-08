Lombardia: Collegi e liste di partito fra “big” a duello e sfide incrociate

Le candidature non sono ancora definitive per tutti, ma il quadro è a buon punto. Fra collegi uninominali e liste di partito, si vanno delineando le sfide a cui gli elettori assisteranno fra un mese. La Lombardia assegna 95 seggi fra Camera e Senato.

SENATO

Undici i collegi uninominali del Senato. A Monza e Brianza (il 6) il centrodestra dovrebbe schierare Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Il Pd Simona Buraschi. Nel collegio di Milano (3) dovrebbero correre la leghista Maria Cristina Cantù e il dem Antonio Misiani, bergamasco, ex viceministro. Nel collegio di Varese (il numero 1) per il centrodestra il capogruppo uscente della Lega Massimiliano Romeo e per la sinistra un nome della coalizione. Nel collegio di Pavia il centrodestra propone Gianmarco Centinaio. A Bergamo (il 7) la sfida sarà fra Daisy Pirovano del centrodestra e Giacomo Angeloni del Pd. A Cremona il Pd candida Carlo Cottarelli e contro di lui si ipotizza la corsa di Giulio Tremonti. Tre sono i collegi plurinominali, per 20 seggi. Il collegio 1 comprende la Brianza e il Nord Lombardia. Qui, come capolista di Fi dovrebbe scendere in campo Silvio Berlusconi. Il capolista Pd sarà Alessandro Alfieri. Per il terzo polo, dovrebbe esserci Matteo Renzi. Il collegio plurinominale 2 è quello di Milano, Pavia e Lodi. Qui corre Matteo Salvini per la Lega (con Giulia Bongiorno), mentre il Pd si affida a Cottarelli e il terzo polo ancora a Renzi (con Mariastella Gelmini). Nel terzo e ultimo plurinominale (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) Simona Malpezzi guida il Pd.

CAMERA

Col taglio dei seggi, la legge attribuisce alla Lombardia 64 seggi alla Camera, 23 nei collegi uninominali e 41 in quelli plurinominali, che sono 7 in tutto, nelle 4 circoscrizioni. Le prima ha 9 collegi uninominali e due plurinominali da 8 seggi ciascuno. La seconda e la terza hanno 5 collegi uninominali e due plurinominali da 4 e 5 seggi (9 in tutto). La quarta ha 4 collegi uninominali e un plurinominale da 7 seggi.

LOMBARDIA 1 (MILANO E BRIANZA)

Di questa circoscrizione fanno parte i tre collegi milanesi e altri 6 fra Milanese e Brianza. Con certezza si conoscono i candidati di centrodestra espressi dalla Lega. Nel collegio detto di Legnano, il 5, toccherà a Laura Ravetto e con lei dovrà vedersela Sara Pettinelli. Nel collegio brianzolo di Seregno correrà il vicesegretario leghista Andrea Crippa. Passando ai due collegi plurinominali, si trova un grande affollamento di leader, per via dei 16 seggi in palio in tutto. L’ex premier Giuseppe Conte guiderà i 5 Stelle in entrambi. Il Pd sarà guidato nel primo da Enrico Letta (in ticket con Lia Quartapelle) e nell’altro da Silvia Roggiani. Il cosiddetto Terzo polo invece avrà per capolista l’ex ministro Enrico Costa, seguito da Giulia Pastorella in uno e da Mariasole Mascia nell’altro.

LOMBARDIA 2 (VARESE, COMO, LECCO, SONDRIO)

Questo collegi comprende tutto il Nord Lombardia e una trentina di Comuni della Bergamasca. A Busto Arsizio e in un pezzo del Varesotto, la dem Erica D’Adda proverà a detronizzare un altro leghista, Stefano Candiani. A Como Nicola Molteni potrebbe incontrare Alberta Chiesa. E a Sondrio un altro big della Lega, Giancarlo Giorgetti, si confronterà con Roberta Songini. I due capilista del Pd nei collegi plurinominali saranno Roberto Rampi e Chiara Braga. Quelli dei 5 Stelle Alessandro Todde e Giovanni Currò.

LOMBARDIA 3 (BERGAMO E BRESCIA)

Cinque collegi uninominali e 9 seggi in palio nei due plurinominali, 4 nella Bergamasca e 5 nel Bresciano. Le sfide uninominali delineate sono quelle di Lumezzane fra il dem Pierluigi Montinelli e Simona Bordonali, leghista che corre per il centrodestra, e di Bergamo, con Rebecca Frassini per il centrodestra, Valentina Ceruti per il Pd e Niccolò Carretta (oggi consigliere regionale) per il Terzo polo. Ancora da scoprire molti dei candidati nei listini, si sa che il terzo polo schiererà come capolista lo stesso Carretta. I due capilista del Pd saranno Vinicio Peluffo e Antonio Girelli. Quelli dei 5 Stelle Monica Ferraris e Samuel Sorial. Più Europa da Yuri Guaiana.

LOMBARDIA 4 (PAVIA, LODI, CREMONA, MANTOVA)

Quattro i collegi uninominali, che corrispondono alle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. Un solo collegio uninominale, che elegge 7 deputati. A proposito delle sfide uninominali, è possibile che il centrodestra a Pavia corra con l’azzurro Alessandro Cattaneo, il Pd con Emanuele Corsico Piccolini (consigliere a Vigevano) e il terzo polo con Angela Gregorini. Si sa per certo che il centrodestra sosterrà a Cremona Silvana Comaroli. Contro di lei Giorgio Pagliari del Pd. A Mantova il centrodestra corre con Andrea Dara, deputato uscente, che se la vedrà con Paolo Galeotti. Come liste nel collegio, il Pd sarà guidato dal ministro Lorenzo Guerini. I 5 stelle da Valentina Barzotti.

