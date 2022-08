Sala sa come fare politica ed entra a gamba tesa nella campagna elettorale, ma non si parli di “sicurezza” a Milano

Ma sicuramente Sala in vacanza, partecipa alla campagna elettora nazionale, tacendo sui problemi milanesi e intervenendo su temi scelti di programma elettorale per contrastare le cosiddette “destre” l’uso mediatico delle sue convinzioni fa da megafono. Il 25 settembre, infatti, l’Italia e gli italiani saranno chiamati ad esprimere il proprio voto. Le forze in campo sono sempre le stesse. Gli attori sono sempre gli stessi. Ma soprattutto i temi saranno sempre gli stessi. Cavallo di battaglia della destra: la sicurezza. Così anche Milano finisce al centro delle battaglie nazionali.

Milano in campagna elettorale? Sala sa come si fa

Ogni giorno qualche politico tira per la giacchetta Milano cercando di portare il capoluogo lombardo nella diatriba nazionale. Difficile capirne il senso: si è votato solamente un anno fa e Milano è saldamente fra le mani di Giuseppe Sala. Più semplice individuare la strategia: Milano attira, è un ottimo trampolino mediatico per prendersi un titolo in prima pagina. Così basta un fatto di cronaca – seppure grave – come quello capitato davanti alla Stazione Centrale il mese scorso per portare il tema sicurezza a Milano in campagna elettorale. Il Sindaco Sala conosce i meccanismi della politica e vuole proprio evitare che si nazionalizzi la città. Per questo, su Instagram, è lui stesso ad entrare nella bagarre politica, commentando in prima persone i temi della campagna elettorale e scegliendo lui i temi su cui concentrarsi: flat tax e europeismo i primi toccati. E non saranno gli ultimi.