A Milano la farmacia non va in vacanza: farmacie sempre aperte anche ad agosto

A Milano la farmacia non va in vacanza. Nella prima settimana di agosto, i cittadini avranno a disposizione 362 esercizi, su un totale di 422. Sono invece 225 le farmacie che resteranno aperte nella seconda settimana, 193 nella terza, quella di Ferragosto, 281 nella quarta e 383 nella quinta che terminerà con le prime giornate di settembre. Durante tutto il mese, nei giorni feriali il capoluogo lombardo potrà contare su una percentuale di “croci verdi” operative che oscilla da più del 45% a oltre il 90% del totale. Nei giorni festivi, saranno aperte almeno 21 farmacie di turno, con orario continuato dalle 8.30 alle 20.00. “Anche quest’anno gli abitanti di Milano potranno fare affidamento su una vasta rete di farmacie aperte a loro disposizione”, commenta Annarosa Racca Presidente di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza. “Un servizio capillare e continuativo – prosegue – reso possibile dalla flessibilità delle croci verdi e da un’efficace gestione del sistema di turnazione che consente chiusure differenziate. La farmacia si conferma così un presidio sanitario essenziale sul territorio, un punto di riferimento sempre presente e facilmente accessibile, dove poter ricevere consigli e assistenza, anche nel mese in cui la chiusura di molti esercizi commerciali, il caldo opprimente e la solitudine di tanti anziani rischiano di comunicare un senso di isolamento a chi resta in città”. Ad agosto, i cittadini potranno usare l’App Farmacia Aperta per localizzare facilmente l’esercizio operativo più vicino, oppure collegarsi al sito web www.farmacia-aperta.eu, gestito da Federfarma Lombardia. All’esterno di ogni farmacia, inoltre, è presente una bacheca in cui è riportato l’elenco delle farmacie di turno nelle zone limitrofe, con giorni e orari di apertura. L’applicazione è gratuita ed è utilizzabile in modo facile e intuitivo: dopo aver localizzato la propria posizione corrente, o un indirizzo specifico da inserire sulla App, è possibile individuare sulla mappa le farmacie aperte nelle vicinanze. Per ciascuna farmacia sono indicati i dati di dettaglio (ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail), gli orari e i turni, anche relativi a finestre temporali diverse da quella corrente: le farmacie chiuse in un determinato momento sono mostrate con un marker di colore diverso.

