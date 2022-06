Un pianoforte al Museo – Il Museo e il Conservatorio di Milano insieme per lezioni-concerto aperte al pubblico

“Un pianoforte Érard di inizio Novecento, in perfetto stato e molto versatile, che permette l’esecuzione del repertorio dell’epoca, ma anche di repertorio successivo”. Con queste parole Alessandro Commellato, docente di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi, conoscitore di strumenti storici, racconta lo strumento del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia , su cui da quest’anno gli studenti delle classi di pianoforte del Conservatorio si esibiranno in esecuzioni libere, laboratori, lezioni-concerto, incontri tra giovani artisti, docenti e visitatori del Museo, aperte al pubblico. Sabato 25 giugno, sabato 2 e 9 luglio, dalle ore 15 alle ore 17 nella Sala Anticenacolo, spazio antistante dell’antico refettorio che affaccia sul chiostro dell’ex-monastero di San Vittore in cui ha sede il Museo. In scena, insieme agli studenti del Conservatorio milanese, anche i loro docenti: interagiranno tra loro come fossero in classe, coinvolgeranno il pubblico nell’ascolto, ma anche nella presentazione dei brani in programma, sveleranno insieme quei segreti del mestiere che fanno della professione del musicista un campo di scoperta particolarmente interessante anche per chi non la frequenta abitualmente. Gli incontri-laboratorio sono inclusi nel biglietto d’ingresso al Museo e riprenderanno nel mese di ottobre.

CALENDARIO INCONTRI-LABORATORI UN PIANOFORTE AL MUSEO

Sabato 25 giugno, dalle 15 alle 17 Suono, luce, colore

La musica stimola la nostra immaginazione anche evocando delle possibili correspondances fra suono, immagine e parola, in una sinestesia capace di coinvolgere tutto il nostro apparato percettivo. In particolare la musica pianistica dal Romanticismo in poi ha esplorato tutte le sottigliezze timbriche e coloristiche dello strumento per rendere l’esperienza dell’ascolto un caleidoscopio di sensazioni che oggi definiremmo senz’altro “multimediali”.

Claude Debussy

Dalle Images secondo libro:

1. Cloches à travers les feuilles

2. Et la lune descend sur le temps qui fût

Agnese Nascimbene pianoforte

Johannes Brahms, dalla Sonata in fa minore n. 3 op. 5: Andante espressivo

Franz Liszt, Chasse-neige

Olivier Messiaen, dagli 8 Preludi: n. 1 La colombe

Luciano Berio, Wasserklavier

Paolo Ehrenheim pianoforte

Gian Francesco Malipiero, Poemi asolani

Aleksandr Skrjabin, Vers la flamme, Poema op. 72

Sonia Candellone pianoforte

Franz Liszt, Waldesrauschen

Claude Debussy, dalle Estampes: Jardins sous la pluie

Ryutaro Sugiyama pianoforte

Docente Luca Schieppati

Sabato 2 luglio, dalle 15 alle 17

Aleksandr Skrjabin, Preludi op. 17 n. 1 in re minore e n. 3 in re bemolle maggiore

Franz Liszt, Studio da concerto n. 3, “Un sospiro”

Léos Janáček

Nella nebbia

I. Andante – II. Molto adagio – III. Andantino – IV. Presto

Robert Schumann, Allegro in si minore op. 8

Andrea Canino pianoforte

Ludwig van Beethoven, Sonata in mi bemolle maggiore n. 26 op. 81°, “Les Adieux”

Edoardo Braga pianoforte

Docente Davide Cabassi

Sabato 9 luglio, dalle 15 alle 17

Robert Schumann, Fantasiestücke op. 12

Angela Roblin pianoforte

Docente Marco Rapattoni

Carl Philip Emmanuel Bach, Variazioni sulla Follia di Spagna

Franz Liszt, Rapsodia spagnola

Denis Malakhov pianoforte

George Gershwin, Rapsodia in blu

Virgilio Volante pianoforte

Docente Silvia Limongelli

Prenotazione e acquisto biglietti del Museo > https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html