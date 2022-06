Quanto conviene vivere a Milano senza auto di proprietà:? | Video

I comuni investono in piste ciclabili e servizi di sharing, e uno dei cardini del discorso è la rinuncia all’automobile di proprietà in favore delle alternative. Insomma: addio costi di acquisto e manutenzione, bollo e assicurazione, spese per parcheggi e garage, ticket delle aree a traffico limitato. Sulla carta è un sogno: ma è davvero possibile vivere senza auto? Abbiamo provato a ipotizzare come sarebbe.

LA SCELTA DELLA CITTÀ

Secondo l’indagine di Altroconsumo, che ha intervistato un campione di 888 persone in città, il servizio più usato è il car sharing senza autista (75% a Milano, 62% a Roma), seguito dal bike sharing (48%, Milano). Quindi, se c’è un posto dove fare questo ragionamento, è qui: siamo consapevoli che in molte parti d’Italia è ancora impensabile rinunciare all’auto di proprietà, ma perché non iniziare a capire se ci sono realtà in cui è possibile? Proviamo a scoprirlo.

Abbiamo preso come esempio Milano: la nostra redazione è qui, ed è la città che dispone del più ampio servizio di car sharing d’Italia, lanciato nel 2001 con un progetto pilota e oggi affiancato da servizi di micromobilità, cioè scooter, bici e monopattini in sharing.

SPOSTAMENTI BREVI

Ogni servizio ha le sue particolarità, ma una volta trovato quello che preferite e soprattutto quello più diffuso nelle aree in cui vi muovete conviene utilizzarne uno solo come principale per ammortizzare i costi, pagando lo sblocco una volta sola per ogni giorno , settimana o mese a seconda dell’opzione che avete scelto. In generale, il costo a consumo è intorno ai 19 centesimi al minuto come per Voi o Tier + 1 euro di sblocco, ma ci sono sconti per chi fa grandi ricariche come per Bird o dei pass giornalieri sui 7 euro al giorno (e mensili, o a minuti mensili).

Il vantaggio è che permettono di muoversi in modo agile, flessibile ed economico, e infatti il monopattino è il servizio di sharing cresciuto di più negli ultimi anni , specialmente nella bella stagione; solo lo scorso anno si era arrivati a 7.500 noleggi al giorno. Secondo la normativa in vigore, la velocità massima di questi mezzi è di 20 km/h, che diventano 6 km/h nelle aree pedonali, mentre è interdetta la circolazione in aree critiche dal punto di vista della sicurezza, come ad esempio le pavimentazioni in pietra di fiume.

La domanda, come sempre, parte dal tipo di esigenza: premesso che un abbonamento ai mezzi pubblici ATM è sempre utile, perché la maggior parte delle zone centrali della città è ben coperta da metro e mezzi di superficie, per gli spostamenti brevi, diciamo di un paio di km, ci sono parecchie alternative . Innanzitutto i monopattini in sharing: a Milano ci sono vari gestori, da Bird a Bit Mobility, da Dott a Helbiz, da Lime a Voi, senza dimenticare Tier.

SPOSTAMENTI DI MEDIO RAGGIO

Per gli spostamenti brevi, ma anche di media lunghezza ci sono le biciclette o gli scooter. A Milano ci sono 15.400 biciclette di diverse tipologie, di cui 3.500 a pedalata assistita.

L’opzione con stazioni fisse – 300 sul territorio milanese – è BikeMi, gestito da ATM: disponibile in orario diurno o 24h su 24 nel fine settimana, il costo dipende da quanto la tenete; c’è un abbonamento che può essere giornaliero a 4,50 euro, settimanale a 9 euro o annuale a 36 euro, a cui poi si sommano i minuti d’utilizzo; generalmente si arriva a un massimo di 2 euro ogni 30 minuti per le elettriche e 1 euro ogni 30 minuti per le bici tradizionali; per queste ultime la prima mezz’ora di utilizzo è sempre gratuita e ci sono convenzioni per chi ha la tessera dei mezzi pubblici e gli studenti.

In alternativa ci sono le opzioni a flusso libero, free floating: RideMovi e Lime, il cui costo si aggira su 1 euro per lo sblocco più 1 euro per 20 minuti per le tradizionali o 0,20 cent al minuto per le elettriche, ma le tariffe cambiano in base al giorno della settimana e all’orario; più convenienti in questo senso i bike pass mensili es 9,99 euro per 30 giorni o 79,99 euro l’anno per chi usa la bici in modo continuativo.

Altra alternativa è Swapfiets, noleggio bici a lungo termine, il cui marchio di fabbrica è la ruota anteriore azzurra che rende le bici riconoscibili; si parte da 16,90 euro al mese per arrivare ai 200 euro dell’abbonamento annuale. In questo caso però la bici vi viene consegnata e diventa vostra a tutti gli effetti (con annessi e connessi di parcheggio, ma non le preoccupazioni per riparazioni e furto).

Per gli spostamenti di medio raggio si può ricorrere anche allo scooter sharing, che in città è gestito da 6 operatori: MiMoto, ZigZag, GoVolt, Cityscoot, Cooltra e Acciona. Per i prezzi si parte dai 0,22 euro al minuto di Cooltra a salire, con tariffe forfettarie orarie sui 10 euro all’ora o 29 euro al giorno, ma si risparmia optando per uno dei pacchetti di minuti prepagati o delle varie convenzioni, ad esempio quelle per gli studenti universitari.