5 giugno -Anteo Palazzo del Cinema – in occasione de LA MILANESIANA, la “MARATONA TRUFFAUT”

ore 17.00 proiezione di

“I 400 COLPI”

ore 19.00 proiezione di

“FINALMENTE DOMENICA!”

Ore 21.00 dialogo tra

PAOLA MALANGA

e PAOLO MEREGHETTI

e proiezione di

“L’ULTIMO METRÒ”

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita MARATONA TRUFFAUT, una serata interamente dedicata al regista francese François Truffaut in occasione del 90° anniversario della sua nascita: il 5 giugno all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano (Piazza Venticinque Aprile, 8).

Una serata dal programma ricco che si aprirà alle 17.00 con la proiezione del film “I 400 colpi” (99’), il primo lungometraggio diretto da François Truffaut girato nel 1959, a cui seguirà alle ore 19.00 la visione di “Finalmente domenica!” (1983, 110’), l’ultimo lungometraggio del regista francese, tratto dall’omonimo romanzo di Charles Williams.

Alle ore 21.00 il dialogo tra i giornalisti e critici cinematografici PAOLA MALANGA e PAOLO MEREGHETTI farà da introduzione alla proiezione di “L’ultimo metrò” (131’), il film del 1980 che rappresenta il secondo capitolo della filmografia di François Truffaut dedicata al tema dello spettacolo

Ingresso gratuito con prenotazione su https://bit.ly/3aoCKJP

La MILANESIANA è il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23esima edizione dedicata al tema OMISSIONI.

Un festival di respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane.

Dal 4 giugno al 3 agosto, La Milanesiana infatti arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali.

Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno del Festival che quest’anno ospiterà ben 9 mostre in tutta Italia, dal 4 giugno al 15 settembre.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli.

La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.