Coronavirus: 187 i nuovi casi a Milano, 972 in Lombardia, per un rapporto dell’8,5%%

Sono 331 i nuovi casi di covid riscontrati ieri nella provincia di Milano, di cui 187 a Milano città.A fronte di 11.425 tamponi effettuati, sono 972 i nuovi positivi in Lombardia per un rapporto dell’8,5%.

I ricoverati in terapia intensiva sono ancora 34. I ricoverati non in terapia intensiva sono 744 (-26).

Si sono registrati 4 nuovi decessi.

Di seguito la situazione nelle province lombarde: nella provincia di Varese i casi sono stati 60, mentre sono stati 90 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 69, nel Bresciano invece sono stati 170. Nel Comasco sisono registrati 42 casi, in provincia di Sondrio 5. In provincia di Mantova si sono avuti 26 casi, 17 nella provincia di Lecco e 26 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 22 e infine 60 in provincia di Pavia.