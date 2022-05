Cerimonia per il 50esimo anniversario dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Fontana “Un eroe”

“Un eroe, un servitore dello Stato, che è stato, ai tempi, anche un po’ abbandonato dallo Stato”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito Luigi Calabresi. Il governatore ha partecipato ieri in questura a Milano alla cerimonia per il 50esimo anniversario dell’omicidio del commissario di polizia, insieme con gli assessori alla Sicurezza e alla Città metropolitana, Riccardo De Corato e Stefano Bolognini.

“Desidero sottolineare – ha aggiunto Fontana a nome dell’intera Giunta – la grandezza della famiglia che ha saputo elaborare il dolore ed è arrivata ad una capacità di perdono che è tipica di chi ha dei valori molto profondi”.

Il figlio Mario Calabresi– “Domani a Parigi si terrà un’udienza del tribunale per decidere se dare l’estradizione a Giorgio Pietrostefani che è uno degli organizzatori dell’omicidio di mio padre. Devo dire la verità, è importante che ci siano questi segni ma che succeda dopo 50 anni fa anche una certa impressione. Noi ci siamo molto interrogati su questo: oggi che un uomo di 78 anni, malato, vada in carcere onestamente non restituisce più niente. E’ importante dal punto di vista simbolico ma per noi non ha quasi

più senso”. Lo ha detto Mario Calabresi a margine della cerimonia in Questura a Milano per il cinquantesimo anniversario dell’omicidio di suo padre, commissario di polizia, da parte di un commando di militanti di Lotta Continua

“Di lui ho un solo ricordo, sulle sue spalle, perché penso di aver avuto due anni e mezzo” ha continuato Calabresi, spiegando che oltre “ai ricordi famigliari, ci sono poi tutti i ricordi di quello che ci è stato raccontato: proprio due giorni fa ho incontrato una persona per la strada che mi ha raccontato che era del Movimento Studentesco e che incontrava mio padre verso il tramonto quando andava fuori dall’università a parlare con i ragazzi, con gli studenti, con quelli del Movimento Studentesco, quando c’erano le occupazioni. Mi ha fatto piacere – ha concluso – perché mi ha detto che era un uomo di dialogo e così lo ricordo”.