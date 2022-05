Le segnalazione del Quartiere Insubria: discarica abusiva, veicoli abbandonati

VEICOLI ABBANDONATI: NON MOLLIAMO!

Piazza Insubria, via Monte Cimone e viale Molise queste sono le località da cui riceviamo il maggior numero di segnalazioni relative a veicoli abbandonati e privi di copertura assicurativa.

Veicoli che impattano negativamente sul decoro e sulla disponibilità di posti auto e ahinoi molti dei quali vengono utilizzati come magazzini o come giacigli di fortuna da senza fissa dimora.

Noi, continueremo a segnalare e sollecitare quanto cittadini e commerciati ci segnalano ma non è possibile continuare a rincorrere il fenomeno.

L’amministrazione comunale deve intervenire!

Per segnalarci le criticità che riscontrate nel nostro quartiere scriveteci tramite mail : cqinsubriamolisevarsavia@gmail.com

VIA TERTULLIANO: DISCARICA ANCORA PRESENTE!

Ad inizio Febbraio, dopo diversi mesi di segnalazioni e solleciti, avevamo ricevuto un riscontro dall’Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio del Comune di Milano in cui ci veniva comunicato che avevano adottata un’ordinanza di ingiunzione nei confronti del Consorzio “Roggia Gerenza”, gestore della roggia divenuta discarica nel tratto scoperto fra via Tertulliano e via Venosa, relativa alla rimozione dei rifiuti.

Ad oggi, nulla è cambiato e nulla è stato fatto nonostante l’ingiunzione trasmessa dal settore comunale avesse come termine ultimo per l’esecuzione dell’intervento di 30 giorni.

Abbiamo trasmesso l’ennesimo sollecito affinché quella vergognosa fonte di degrado venga definitivamente eliminata!

