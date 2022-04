Covid: 8.598 i nuovi casi in Lombardia, 34 decessi

Sono 8.598 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati ieri in Lombardia contro 67.713 tamponi effettuati. Sono stati segnalati altri 34 decessi, per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 39.597 vittime.

I pazienti ricoverati nei reparti d’area medica degli ospedali sono 1.126 contro i 1.118 di venerdì (+8) mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 35 pazienti (-2).

Secondo quanto comunicato, nella provincia di Milano ci sono stati 2940 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 821, mentre sono stati 811 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 570, nel Bresciano invece sono stati 1033. Nel Comasco si sono registrati 528 casi, in provincia di Sondrio 150. In provincia di Mantova si sono avuti 401 casi, 292 nella provincia di Lecco e 265 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 148 e infine 430 in provincia di Pavia.