Covid: 1.564 i nuovi casi a Milano, 11.669 in Lombardia, per un rapporto del 12,8%

Sono 3.712 i nuovi casi di covid riscontrati ieri nella provincia di Milano, di cui 1.564 a Milano città.

A fronte di 90.620 tamponi effettuati, sono 11.669 i nuovi positivi in Lombardia, per un rapporto del 12,8%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.105 (+1).

Si sono registrati 26 nuovi decessi.