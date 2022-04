Dolce&Gabbana apre primi negozi di arredamento in corso Venezia e via Durini

Finalmente a casa: dopo la presentazione in anteprima della Collezione avvenuta a Venezia nell’agosto 2021, Dolce&Gabbana apre le sue prime due boutique al mondo dedicate all’arredamento a Milano, in Corso Venezia 7 e via Durini 23. Il negozio di corso Venezia, dedicato ai complementi d’arredo, si distingue per l’uso esteso della basaltina, pietra lavica ricorrente nelle soluzioni architettoniche delle boutique del brand in tutto il mondo. Volumi e spazi sono contemporanei e lineari; la neutralità del bianco, del nero e del grigio degli ambienti rendono protagonisti i diversi temi della collezione: Carretto Siciliano, Blu Mediterraneo, Leopardo e Zebra. Uno speciale ambiente, interamente rivestito di pannelli led, permetterà di visualizzare contenuti multimediali site-specific offrendo al visitatore un’esperienza immersiva. La boutique ospita cuscini in twill e duchesse, trapuntini stampati, servizi di bicchieri in vetro di Murano soffiato a bocca e piatti in ceramica siciliana per una completa mise en place, candele profumate e accessori in legno laccato. Dagli ampi divani in tessuto ai tavoli in rovere laccato, fino ai mobili bar accessoriati, gli elementi d’arredo trovano invece spazio nella boutique di via Durini 23, realizzata in partnership con Luxury Living Group. (ANSA).



