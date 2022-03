Consiglio Comunale in tour al Municipio 3, Forza Italia: ”Poteri, personale e risorse economiche praticamente inesistenti”

Il Consiglio Comunale ha deciso di promuovere un tour nei 9 Municipi di Milano, tutti targati PD e compagni. L’iniziativa dovrebbe servire per conoscere i problemi del territorio, a conferma che le mozioni dei consiglieri di opposizione, le richieste degli assessori preposti nella scorsa legislatura targati centrodestra, le innumerevoli segnalazioni dei residenti e dei commercianti, sono stati trattati come carta straccia.

La passerella forse vuole significare una nuova era di partecipazione solo di facciata, comunque, perché i poteri del Municipio sono all’incirca inesistenti, manca personale, strutture.

Dopo la visita spot al Municipio 3 il consigliere Marco Cagnolati (F.I.) formula un comunicato “Benvenga l’iniziativa del Consiglio comunale di girare nei 9 Municipi della città, ma speriamo che ci sia più attenzione da parte della giunta comunale. Le premesse, con la delibera dell’assessore Romani votata in giunta venerdì scorso prima dell’inizio del tour, non sono ben auguranti. Nella scorsa consiliatura l’unica preoccupazione del PD è stata quella di mettere mano al regolamento elettorale, mentre noi – anche grazie ai 5 presidenti di centrodestra – abbiamo chiesto a più riprese di rivedere le deleghe municipali. Da parte nostra ci sarà piena collaborazione per ridare dignità all’Ente più prossimo ai milanesi, ma serve la volontà politica. Il ruolo dei Municipi è fondamentale, ma ancora di più lo è quello dei consiglieri municipali che oggi sono meri segnalatori di tombini rotti o panchine divelte. Così come sono stati concepiti i Municipi, nella riforma del decentramento del 2015, non funzionano. O si danno poteri, personale e risorse economiche in più oppure i Municipi vanno chiusi perché non servono nemmeno come palestra politica”