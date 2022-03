Milano lancia un concorso internazionale per la realizzazione della Biblioteca Europea

Al via il concorso internazionale di progettazione della Beic la ‘Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura’. Il nuovo polo culturale , con 2 mila posti, innovativo e di respiro internazionale di cui si parla da molti anni diventerà realtà grazie ai fondi del Pnrr entro la fine del 2026. Il concorso, presentato a Palazzo Marino, sede del Comune, rimarrà aperto fino al 22 giugno e il progetto vincitore verrà proclamato nel corso del mese di luglio. Il progetto della nuova Beic conta su un finanziamento di 101,574 milioni già previsti nel bilancio dello Stato nell’ambito del Pnrr, che potranno essere integrati con ulteriori risorse pubbliche o private. L’area oggetto del concorso, ora in disuso e sottratta all’utilizzo pubblico, ha una superficie di circa 13mila mq, ed è quella che indicativamente si trova tra viale Molise e via Cervignano, oltre la quale si sviluppa il nuovo parco pubblico ampio quasi 30mila mq ormai quasi ultimato. Per il nuovo edificio l’indicazione è di una superficie complessiva di circa 30mila mq. “La Fondazione in tutti questi anni si è sempre adoperata per cercare di promuovere l’iter di realizzazione della Biblioteca Europea, fino a quando, in un momento in cui è stato possibile individuare una serie di opere infrastrutturali finanziabili con fondi europei e nazionali, la Fondazione e il Comune di Milano, d’intesa, si sono attivati affinché la realizzazione della BEIC venisse inclusa tra le opere alle quali dedicare uno specifico finanziamento”, ha commentato il presidente della Fondazione BEIC, Francesco Paolo Tronca. La nuova biblioteca sarà un edificio iconico e simbolicamente rappresentativo della centralità che la conoscenza e le competenze hanno per il futuro di Milano, altamente tecnologico ma accessibile a chiunque, attento all’impatto paesaggistico e ambientale sull’area circostante, affacciato su un parco di nuova realizzazione nel quadrante est della città. (ANSA).



