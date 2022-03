Ucraina-Milano, consegnati al Consolato i primi 300 kg di cibo raccolti nei mercati contadini

La Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza autorizza la libera e gratuita pubblicazione dell’immagine allegata che si riferisce alla consegna dei pacchi di alimentari al Consolato Generale d’Ucraina a Milano.

I primi 300 chilogrammi di cibo Made in Italy raccolti con la spesa sospesa nei mercati di Campagna Amica di Milano sono stati consegnati alle autorità ucraine per sostenere la popolazione sotto l’assedio dell’esercito russo. Ad annunciarlo è la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza dopo l’avvio della campagna di solidarietà nei farmers’ market del capoluogo lombardo, da quello di Porta Romana in via Friuli 10/A a quello del Centro Pavesi FIPAV di via De Lemene 3. I pacchi solidali sono stati portati al Consolato generale ucraino di Milano di via Ludovico di Breme da rappresentanti di Coldiretti Lombardia e Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza. Da qui – precisa la Coldiretti interprovinciale – saranno trasportati direttamente ai confini con l’Ucraina per aiutare i profughi in fuga dai bombardamenti. Riso, olio extra vergine d’oliva, passata di pomodoro, formaggi, miele, latte, zucche, patate e carote sono i prodotti che saranno distribuiti alle persone in difficoltà: vengono infatti richiesti soprattutto cibi a lunga conservazione – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – meglio se di facile consumo, anche perché in alcune zone ci sono problemi per cucinare e conservare i prodotti. La raccolta solidale di generi alimentari prodotti dagli agricoltori di Campagna Amica del mercato di Porta Romana prosegue on line attraverso il sito https://spesamilanoportaromana.campagnamica.it/ nella sezione “Un aiuto per l’Ucraina”. I consumatori hanno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.