A Milano e provincia ieri si sono riscontrati 2.013 nuovi casi, di cui 968 a Milano città.

A fronte di 60.094 tamponi effettuati, sono 5.861 i nuovi positivi in Lombardia, per un rapporto del 9,7%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 73 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 783 (+7).

Si sono verificati 19 nuovi decessi.