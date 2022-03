Ospedali, Bestetti (FI): su consultorio Monreale solo becera campagna elettorale

“Oggi nel PD, in evidente ansia da prestazione elettorale, sono riusciti nella strabiliante impresa di organizzare un presidio di protesta contro la ristrutturazione di un presidio sanitario territoriale, contro la realizzazione di una nuova Casa di Comunità per i cittadini e contro la chiusura di un consultorio che, però, non chiude affatto”.

Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino. “A fronte dei toni apocalittici usati dalla sinistra, che oscillano tra la ‘chiusura’, lo ‘smantellamento’ e la ‘cancellazione’ del consultorio di via Monreale, la realtà è ovviamente molto diversa, come peraltro ampiamente spiegato dall’ASST Santi Paolo e Carlo. Si tratta, infatti, di un mero spostamento temporaneo del servizio – spiega Bestetti – necessario ad eseguire importanti lavori di riqualificazione dell’immobile per realizzare, con i fondi del PNRR, una nuova Casa di Comunità. Tra circa 6 mesi, il consultorio di via Monreale, che comunque nel frattempo continuerà regolarmente a svolgere le sue attività presso la vicina struttura ospedaliera del San Carlo, tornerà nella sua attuale sede, in spazi completamente rinnovati, inseriti nel contesto di una nuova Casa di Comunità che consentirà quindi la fondamentale interazione con diverse attività di prevenzione e socio-sanitarie ed erogherà nuove prestazioni di assistenza primaria. Insomma – prosegue Bestetti – come durante la pandemia, continua la becera campagna elettorale della sinistra, che cerca di spaventare i cittadini con notizie totalmente inventate, arrivando persino a protestare contro gli investimenti di Regione Lombardia per riqualificare una struttura territoriale dove verranno attivati nuovi servizi socio-assistenziali di prossimità. Per rimanere in ambito sanitario, più che una protesta, mi sembra un delirio” conclude Bestetti.