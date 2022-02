Coronavirus: 6.516 i nuovi contagi in Lombardia, per un rapporto de 7,75 %. 45 decessi

Sono stati 6.516 i nuovi contagi da Coronavirus ieri in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Regione, contro 84.039 i tamponi processati con una percentuale di positività che si attesta al 7,75%.

Ci sono stati 45 morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 37.972.

Questa nel dettaglio la situazione negli ospedali lombardi: i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono 2.048 pazienti (- 113). Diminuisce anche il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 173 (-1).

Di seguito la situazione nelle province lombarde: Snella provincia di Milano sono 1.921 i casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 533, mentre sono stati 509 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 564, nel Bresciano invece sono stati 918. Nel Comasco si sono registrati 462 casi, in provincia di Sondrio 94. In provincia di Mantova si sono avuti 338 casi, 202 nella provincia di Lecco e 226 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 122 e infine 368 in provincia di Pavia.