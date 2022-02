Moratti: Lombardia prima al mondo per dosi booster: la copertura è importante per ridurre i rischi

“La Lombardia in questo momento è prima al mondo nella somministrazione della terza dose, per la copertura delle vaccinazioni, copertura completa che è importantissima perchè sappiamo che per i non vaccinati il rischio morte e terapia intensiva è molto più elevato”. A dirlo l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in visita questa mattina a una farmacia in viale Zara a Milano per lanciare insieme alla presidente di Federfarma, Annarosa Racca, l’iniziativa solidale del Banco Farmaceutico. Nell’occasione Moratti ha sottolineato il ruolo delle farmacie che “continuano a essere un presidio fondamentale per i cittadini e che, con circa 200mila dosi, hanno contribuito al primato mondiale della Lombardia” nella somministrazione dei vaccini.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845