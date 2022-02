Lombardia, De Corato: serve piano capillare per la videosorveglianza

“E’ indispensabile un piano di videosorveglianza capillare nelle città. Così come è fondamentale una maggiore e più visibile presenza delle Forze dell’ordine e della Polizia locale”. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, durante un incontro online dell’Anapic, l’associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini. Durante l’evento, si legge in una nota, si è partlato di sicurezza nelle città, furti negli appartamenti e danneggiamenti degli immobili ad opera dei writer. L’assessore regionale ha ringraziato il presidente dell’associazione Lucia Rizzi “che ha dimostrato un particolare interesse sui temi della sicurezza urbana e della vivibilità delle città”, ha concluso De Corato. “E’ indispensabile un piano di videosorveglianza capillare nelle città. Così come è fondamentale una maggiore e più visibile presenza delle Forze dell’ordine e della Polizia locale”. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, durante un incontro online dell’Anapic, l’associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini. Durante l’evento, si legge in una nota, si è partlato di sicurezza nelle città, furti negli appartamenti e danneggiamenti degli immobili ad opera dei writer. L’assessore regionale ha ringraziato il presidente dell’associazione Lucia Rizzi “che ha dimostrato un particolare interesse sui temi della sicurezza urbana e della vivibilità delle città”, ha concluso De Corato. “E’ indispensabile un piano di videosorveglianza capillare nelle città. Così come è fondamentale una maggiore e più visibile presenza delle Forze dell’ordine e della Polizia locale”. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, durante un incontro online dell’Anapic, l’associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini. Durante l’evento, si legge in una nota, si è partlato di sicurezza nelle città, furti negli appartamenti e danneggiamenti degli immobili ad opera dei writer. L’assessore regionale ha ringraziato il presidente dell’associazione Lucia Rizzi “che ha dimostrato un particolare interesse sui temi della sicurezza urbana e della vivibilità delle città”, ha concluso De Corato.

