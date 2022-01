Fontana: la Lombardia resta in zona gialla

– “Si conferma la frenata dei contagi e la Lombardia resta in zona gialla, anche nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e ministero della Salute”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post sulla sua pagina Facebook.

Il governatore ha poi precisato che “calano tutti i parametri: incidenza sui 100mila abitanti si attesta 13,6, sotto la media nazionale che è 15. Scendono anche i livelli di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica”.

“Ora attendiamo che il governo accolga le richieste che abbiamo avanzato in sede di Conferenza delle Regioni: eliminare la classificazione in zone e semplificare le quarantene, soprattutto in ambito scolastico, concentrandosi in particolare sui positivi sintomatici” ha proseguito Fontana, concludendo “la Lombardia e il Paese intero hanno la necessità di rimettere in moto l’economia e la vita”.