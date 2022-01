Milano – ATM cambia temporaneamente il percorso di alcune linee bus e tram

ATM comunica che a Milano diverse linee bus e tram subiranno delle modifiche, e questo a a partire già da ieri, lunedì 24 gennaio 2022.

Modifiche delle linee per lavori in via Monte Cengio angolo via Monte Popera

Alcune modifiche per lavori stradali in via Monte Cengio angolo via Monte Popera.riguardano il servizio delle linee 84 e Q88 e dal 24 gennaio dureranno per circa 20 giorni, seguono il percorso che trovate qui sotto.

Bus 84

I bus verso largo Augusto, deviano e saltano le fermate comprese tra via Medea e via Rogoredo, passando in via San Venerio, via del Futurismo e via Russolo. In direzione San Donato deviano e saltano le fermate comprese tra via San Mirocle e via Rogoredo, passando in via San Venerio, via del Futurismo e via Russolo.

Nei giorni di mercato, solo in direzione San Donato, deviano tra via Rogoredo e largo Redaelli/Rogoredo, passando in via Feltrinelli, via Medea, via San Venerio, via del Futurismo e via Russolo.

Bus Q88

I bus, in direzione Ungheria, deviano e saltano le fermate comprese tra il capolinea di largo Redaelli e via del Pizzolpasso, passando in via Rogoredo, via Feltrinelli, via Medea, via San Venerio e via del Futurismo.

Modifiche delle linee in via Quinto Romano

Da lunedì 24 gennaio, per 15 giorni circa, i bus cambiano percorso e fermate per lavori stradali in via Quinto Romano.

Linea 67

I bus in direzione Baggio (via Scanini) deviano e saltano le fermate comprese tra via Rismondo/via Da Baggio e il capolinea di via Scanini. In direzione piazzale Baracca il percorso non cambia.

Linea 76 e Q76

I bus in direzione Quinto Romano deviano e saltano le fermate tra via Bagarotti/Gozzoli e via Airaghi/Quinto Romano. Passano in via Cividale del Friuli, via delle Forze Armate, via Rismondo, via Scanini, via Diotti. In direzione Bisceglie il percorso non cambia.

Linea 433

I bus in direzione Passirana deviano e saltano la fermata via Quinto Romano/via Roane.

Modifiche linee per il rinnovo dei binari in viale Gorizia

Fino al 15 aprile le linee cambiano percorso e fermate diverse linee per il rinnovo dei binari in viale Gorizia.

Linea 9

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra Porta Lodovica e Cantore. Fanno normale servizio tra il capolinea Centrale e la fermata Porta Lodovica.

Cambiate in Porta Lodovica per proseguire coi bus B9

Per raggiungere il capolinea Stazione Genova, scendete alla fermata Porta Lodovica e prendete i bus che fermano in piazzale Cantore.

Linea 10

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra piazzale Cantore e piazza 24 Maggio. Fanno regolare servizio tra il capolinea Lunigiana e la fermata Porta Genova.

Cambiate in Cantore per proseguire coi bus B9

Per raggiungere il capolinea di piazza 24 Maggio, scendete alla fermata piazzale Cantore e prendete i bus in via Carchidio.

Percorso e fermate dei bus B9 in questa mappa.

Bus N25

In direzione Centrale saltano le fermate tra piazzale Cantore e viale Col di Lana. Passano per corso Colombo, viale D’Annunzio, piazza 24 Maggio e viale Col di Lana.

Bus N26

I bus in direzione Cadorna saltano le fermate tra viale Col di Lana e viale Coni Zugna/via Solari. Passano per viale D’annunzio, corso Colombo e viale Coni Zugna.

Modifiche alle Linee 12, 14 e N25 per lavori in via Nono

E ancora fino al 31 gennaio le linee 12, 14 e N25 cambiano percorso e fermate perché sono in programma lavori di rinnovo della rete tranviaria con la posa di nuovi binari in via Nono.

Tram 12 e 14

I tram non passano in via Nono. Fanno la fermata Cenisio M5 all’altezza di via Messina. Passano in via Messina e via Procaccini.

Bus N25

In direzione Cadorna salta le fermate di via Procaccini e piazza Gramsci. Passa per via Cenisio, piazza Diocleziano, via Losanna e corso Sempione.