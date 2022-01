De Corato: mezzi pubblici da Far West, Sala schieri polizia locale

“I mezzi pubblici di Milano, linee della metropolitana e mezzi di superficie si riconfermano, purtroppo, ancora una volta un Far West, una zona franca, privi di qualsiasi controllo di sicurezza, con passeggeri e personale di servizio in balia di balordi e malintenzionati e il Comune che incredibilmente continua a latitare e a rimanere completamente inerme”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando ‘l’ennesimo tentativo di rapina ieri sulla banchina della fermata Duomo della metropolitana milanese, in pieno centro. I delinquenti, due giovani extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno e precedenti penali, hanno minacciato con un coltello un sedicenne, che però ha reagito e li ha messi in fuga. Grazie alla descrizione della vittima e alle telecamere di sicurezza i due malviventi, un tunisino ed un congolese, sono poi stati fortunatamente arrestati dalle forze dell’ordine alla stazione di San Donato’.

“Mi domando cosa stia aspettando Sala ad intervenire. – spiega l’assessore regionale – Questura e Polfer stanno facendo egregiamente la loro parte, con controlli e provvedimenti importanti, ma è fondamentale che anche il Comune ripristini l’NTTP (Nucleo Tutela Trasporto Pubblico) e si faccia parte attiva, così come aveva fatto il CDX, che aveva destinato una cinquantina di uomini ad un’attività di controllo sui mezzi in generale, con una particolare attenzione alle tratte e alle fermate più a rischio. Spero – conclude De Corato – che la giunta Sala apra gli occhi e si decida, una volta per tutte, a prendere provvedimenti concreti. Solo così viaggiatori e personale ATM potranno tornare ad utilizzare metropolitane e linee di superficie senza temere di essere, impunemente, aggrediti o rapinati”.