Milano, Bestetti (FI): moschea in via Novara incompatibile con somministrazione vaccini covid

L’ostinata volontà della Giunta Sala di trasferire nel parcheggio di via Novara, dove oggi si effettuano tamponi e vaccini anti-Covid, la moschea-capannone collocata al Palasharp rappresenta una scelta scriteriata, contraria ad ogni regola di buonsenso”. Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere comunale di Forza Italia, da tempo contrario alla collocazione di una moschea nell’area parcheggio di via Novara. “Il Consiglio Comunale – spiega Bestetti – aveva esplicitamente escluso quest’area dal Piano delle Attrezzature Religiose già nel 2019, perché ritenuta inidonea ad ospitare un luogo di culto. E lo è a maggior ragione adesso, perché nell’area è stato attivato un grande hub gestito dall’Esercito Italiano e da Regione Lombardia per effettuare tamponi e somministrare vaccini anti-Covid, funzioni di estrema importanza evidentemente incompatibili con il settimanale afflusso di centinaia di fedeli islamici. Peraltro – prosegue Bestetti – tale consistente afflusso di fedeli per la preghiera potrà avvenire solo in auto, non essendo la zona servita da alcuna linea di TPL, arrecando ulteriori disagi a tutto l’ambito circostante. Dopo aver già presentato un’interrogazione sul tema, insieme al collega Forte ho depositato una mozione per chiedere alla Giunta di trasferire la tensostruttura del Palasharp in una delle aree appositamente destinate dal Piano delle Attrezzature Religiose vigente ad ospitare luoghi di culto, evitando pericolose interferenze con la campagna vaccinale in via Novara, in un momento di perdurante emergenza sanitaria. Le delibere del Consiglio comunale non possono essere maldestramente calpestate, né tantomeno il buonsenso”, conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Consigliere comunale di Milano