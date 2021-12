Vaccini, L. Moratti: ancora grazie anche alle aziende che hanno organizzato punti vaccinali

“In questo momento che ci vede impegnati nel fronteggiare la quarta ondata della pandemia con l’obiettivo di riuscire a preservare la quotidianità che tanto faticosamente abbiamo ‘riconquistato’, voglio ringraziare Coim di Crema, Omr di Rezzato in provincia di Brescia, Pirelli di Milano, Armani di Milano, Amazon di Lodi, Poste di Milano, Fs distaccamento di Milano”. Lo scrive sul suo profilo Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. “Si tratta delle aziende che, in un momento fondamentale della campagna anti covid, hanno organizzato punti vaccinali per i dipendenti all’interno delle loro strutture. Un ringraziamento che va naturalmente a tutte le aziende che hanno aderito in queste ultime ore o lo stanno per fare. Al tempo stesso – ha aggiunto l’assessora – voglio ringraziare Esselunga per aver messo a disposizione degli spazi per questo proseguo della campagna vaccinazione”. “Come dall’inizio di questa lunga e faticosa battaglia contro il Covid – ha concluso – sono convinta che il gioco di squadra sia fondamentale e questa partecipazione delle aziende ne è ulteriore dimostrazione”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845