Coronavirus: 958 i nuovi casi a Milano, 6.119 in Lombardia per un rapporto del 4%

Sono stati 2.316 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 958 a Milano città.

A fronte di 149.675 tamponi effettuati, in Lombardia si sono riscontrati 6.119 nuovi casi positivi per un rapporto del 4%.

Si sono verificati 24 nuovi decessi.

I ricoverati in terapia intensiva sono 154 (+7), mentre quelli ricoverati per covid negli altri reparti sono 1.223 (+30).

Di seguito la situazione nelle province lombarde: sono 2.316 i casi individuati nella provincia di Milano. Nella provincia di Bergamo i casi sono stati 370, mentre sono stati 570 in quella di Brescia. A Varese i casi sono stati 537, nel Mantovano invece sono stati 186. Nel Lodigiano si sono registrati 133 casi, in provincia di Pavia 286. In provincia di Monza e Brianza si sono avuti 598 casi, 121 nella provincia di Lecco e 203 in provincia di Cremona. Nella provincia di Como se ne sono registrati invece 299 e infine 86 in provincia di Sondrio.