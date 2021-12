L’origine del “sciur Brambilla”

È passato decisamente del tempo da quando l’appello nelle classi milanesi iniziava con Brambilla per concludersi con Viganò, passando da Cattaneo e Colombo.

Eppure, se molti conoscono l’origine del cognome Colombo (post giugno 21), pochi invece sanno da dove proviene “il sciur Brambilla”. (nella foto Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro)

Correva il 1443 e gli abitanti di un piccolo paese della Val Brembana, chiamato Brembilla, si rivoltarono contro la Repubblica di Venezia, potenza dominante di queste terre dell’attuale Lombardia orientale.

Brembilla era infatti l’unico Comune ghibellino in una terra prettamente guelfa.

Gli abitanti spingevano affinché in quelle lande tornassero a governare gli ex dominatori: i ghibellini Visconti.

Stanca di questa situazione, Venezia convocò i capi famiglia di Brembilla con la scusa di ascoltare le loro ragioni. In realtà questi nobil uomini furono imprigionati e subito dopo fu inviato un messo a comunicare quanto accaduto ai valligiani.

Si dice che “ambasciator non porta pena”, eppure il messo veneziano aveva il compito di comunicare qualcosa di terribile.

Il potente esercito lagunare sarebbe infatti giunto da lì a qualche giorno per radere al suolo l’intera Brembilla e, siccome si sa che “uomo avvisato mezzo salvato”, gli abitanti avevano giusto il tempo di “fare bagagli” e sgomberare il paese il prima possibile.

Cosa che fecero immediatamente.

Accorsero quindi in massa a Milano e qui Filippo Maria Visconti, memore della loro fedeltà, non solo li accolse, ma decretò che per un anno non avrebbero pagato le tasse…della serie “non tutti i mali vengono per nuocere”.

Ecco dunque spiegato l’origine del milanesissimo (anzi, bergamasco) nome del “sciur Brambilla”.

