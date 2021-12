Due serate musicali al Museo > 11 dicembre – Dulcem Natum | 31 dicembre – Concerto di Capodanno

Per il mese di dicembre il Museo Bagatti Valsecchi ha pensato a due appuntamenti musicali per accompagnare i visitatori verso le festività natalizie e la fine dell’anno, organizzati in collaborazione con l’Associazione OttavaNota. Una partnership voluta dal nuovo conservatore Antonio D’Amico per offrire al pubblico una programmazione culturale più ricca e variegata. “Siamo convinti che ci sia grande desiderio di tornare a vivere la cultura in maniera più coinvolgente” afferma la presidente Camilla Bagatti Valsecchi, “e ascoltare la musica nelle sale del museo è senz’altro un’esperienza da non perdere”.

Sabato 11 dicembre si terrà il concerto Dulcem Natum, organizzato in collaborazione con il Municipio 1 del Comune di Milano, che vede come protagonisti un prestigioso Ensemble Barocco e il coro Chanson d’Aube diretto dal M° Alberto Odone, oltre alla presenza delle voci di soprano soliste di Micol Pisanu e Desirée Corapi. Un concerto dove la musica vocale polifonica classica si accosta a brani della tradizione natalizia, spaziando tra la produzione di Haendel, Mozart, Holst e Vivaldi insieme a classiche musiche natalizie di origine popolare. Una particolarità imperdibile è la presenza di strumenti musicali dell’epoca, come l’oboe barocco e la viola da gamba che amplificano l’atmosfera suggestiva resa ancor più intensa dalla presenza del coro che si alterna alla voce delle giovani soprano. L’esibizione sarà particolarmente fedele a quella storica, attraverso approfondimenti di elementi stilistici ed interpretativi che si mantengano in contatto con la scrittura musicale del tempo, le fonti iconografiche e quindi lo strumentario di riferimento dell’epoca.

Venerdì 31 dicembre invece il Museo invita il pubblico a trascorrere insieme l’ultimo pomeriggio dell’anno all’insegna della musica e del bel canto, rivivendo i fasti della famiglia Bagatti Valsecchi che proprio nel Salone d’Onore ospitava le feste più belle a cui partecipava l’aristocrazia milanese e non solo. Protagonisti del concerto saranno gli allievi, provenienti da diverse nazioni, della Masterclass di Canto tenuta dal M° Ernesto Palacio, con la collaborazione pianistica del M° Gioele Muglialdo. In programma alcune celebri arie tratte dal grande repertorio operistico italiano e francese, un viaggio nell’affascinante mondo della lirica per mettere in luce le peculiarità e potenzialità dello strumento più bello, la voce. Un’ora prima di entrambi i concerti, sarà possibile visitare il Museo in autonomia avvalendosi, per chi lo desidera, del supporto delle audioguide ascoltabili dal sito www.museobagattivalsecchi.org (si consiglia di portare i propri auricolari).

Il Salone d’Onore, che ospiterà i concerti, è la sala che i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi vollero rendere quanto più maestosa possibile. Idearono un ambiente a doppia altezza, ornando il soffitto con cassettoni lignei e le pareti con una preziosa tappezzeria ottocentesca personalizzata con i gigli e l’aquila dello stemma della famiglia. Tra le decorazioni anche diversi motti in latino tra cui ne spicca uno – Laudamus veteres sed notris utimur annis (Lodiamo gli antichi, ma viviamo il nostro tempo) – oggi ancora valido e che ispira ogni visita e attività che il Museo propone.

INFO

Sabato 11 dicembre: visita al Museo dalle ore 18.00; concerto alle ore 19.00

Venerdì 31 dicembre: visita al Museo dalle ore 15.00; concerto ore 16.00

Costo del biglietto: 10 €, Ridotto solo per Amici del Museo Bagatti Valsecchi: 7 €

È obbligatoria la prenotazione sul sito www.museobagattivalsecchi.org