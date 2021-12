E se ci sentissimo truffati dai no vax? Quanti hanno peggiorato i contagi?

E se ci sentissimo noi vaccinati, truffati dal fanatismo cieco dei no vax? Quanti no vax hanno peggiorato i contagi? Sì, ora i cortei sono stati disarmati, qualche decina, dopo l’epopea di migliaia in piazza, ma si doveva arrivare all’impiego di tutti i corpi dell’Ordine Pubblico in assetto di guerra, per decimare i numeri, ma non la volontà di una minoranza irrazionale? E perché non prima? Eppure le testimonianze di ex no vax infettati e pentiti non mancano, la scienza è lì a dimostrare…

Stanilslav Nizzi ha 21 anni, è un operatore sanitario e lavora a Como dentro ad un’ambulanza. Sabato, durante la manifestazione dei No Green Pass, ha deciso di scendere in piazza Duomo a Milano per far sentire la sua voce. “Ho vissuto la pandemia in prima persona – racconta – e sono venuto in piazza per convincere quante più persone che manifestano contro il Green pass a vaccinarsi. Lo farò tutti i sabati, scenderò in piazza contro le fake news”.“Ho ricevuto minacce di morte e insulti – prosegue il ragazzo – ma non sono spaventato. Il mio intento è quello di argomentare le mie ragioni e tornare nelle piazze per informare la gente”, riferisce Repubblica.

MilanoToday racconta la quasi sconfitta della manifestazione mentre sul loro sito Telegram è pubblicato un vero vademecum comportamentale da usare contro gli agenti. “E’ stata stroncata sul nascere la protesta dei no pass in piazza Duomo a Milano di sabato 4 dicembre. I pochi attivisti che si sono presentati in centro per dare vita a una protesta abusiva (poco più di una ventina, secondo quanto appreso da MilanoToday) sono stati intercettati dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa e spinti verso l’angolo tra il Museo del Novecento e Palazzo Reale dove sono stati identificati.

Nelle fasi iniziali tre attivisti che si sono rifiutati di fornire le generalità sono stati prelevati dalle forze dell’ordine. La polizia – presente in piazza insieme a carabinieri, finanza e locale – ha identificato 202 persone delle quali 7 saranno denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. 34 persone sono state sanzionate per occupazione di aree urbane e 6 per il mancato utilizzo della mascherina. Sono stati emessi 30 ordini di allontanamento e notificati 4 avvisi di avvio procedimento per l’emissione di altrettanti Daspo Urbani.

Sempre nel pomeriggio di sabato 4 dicembre (dalle 16:00 in piazza Sempione) si è svolto un presidio No Green Pass preavvisato alla Questura al quale hanno partecipato circa cento persone.

Poco prima delle ore 16:00, invece, dopo essersi radunate nei pressi di Palazzo Lombardia, quasi 500 persone hanno intrapreso un corteo regolarmente preavvisato, nell’ambito dell’ iniziativa nazionale No Draghi Day indetta dai CUB, in direzione piazza Scala dove la manifestazione ha avuto termine verso le 17:30”