Coronavirus: 199 i positivi nella provincia di Milano, 574 in Lombardia

Su 98.875 tamponi effettuati, il numero di nuovi casi di Covid registrati ieri in Lombardia è stato di 574.

In lieve calo il numero di ricoverati in terapia intensiva (-2, 44), mentre è stato in lieve aumento nei reparti (+5, 302). I decessi sono stati 3.

Per quanto riguarda le province, 199 sono stati i positivi segnalati a Milano, 36 a Bergamo, 54 a Brescia, 28 a Como, 30 a Cremona, 22 a Lecco, 4 a Lodi, 23 a Mantova, 37 a Monza, 37 a Pavia, 20 a Sondrio e 38 a Varese.