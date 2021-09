Coronavirus: 31 i nuovi casi a Milano, 136 in Lombardia per un rapporto dello 0,9%

Sono stati 64 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 31 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono 136 a fronte di 14.562 tamponi per un rapporto dello 0,9%. Si sono registrati 4 nuovi decessi.

Le persone in terapia intensiva sono 62 (+1). Sono 389 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+ 10).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 14.841.134 tamponi.