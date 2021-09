Università che danno lavoro: Politecnico Milano primo in Italia

Il Politecnico di Milano è al 43esimo posto al mondo, primo tra gli atenei italiani e nono in Europa nel ranking QS – Graduate employability 2022, la classifica che valuta la capacità degli atenei di preparare gli studenti per il mondo del lavoro. Il ranking QS- Graduate employability è stato pubblicato per la prima volta nel 2016 e oggi coinvolge circa 680 università in tutto il mondo, fra cui 14 in Italia. Alle spalle di PoliMi troviamo, al 97esimo posto, l’Alma Mater di Bologna e, posizionata nel gruppo 111-120esima posizione, la Sapienza di Roma.

Il ranking

I parametri considerati sono cinque: «Employer reputation» (considera le risposte di 75.000 aziende ad una survey in cui sono chiamate a indicare le università che secondo loro hanno i “migliori” laureati); «Alumni outcomes» (considera gli ex studenti con le carriere di maggior successo, soprattutto i profili imprenditoriali, innovativi e creativi); «Partnership with employers» (il numero di aziende con cui l’università fa pubblicazioni di ricerca unito al numero di aziende partner dell’ateneo per il placement e per i tirocini); «Employer-student connections» (il rapporto fra numero di aziende presenti in ateneo durante l’anno per incontrare gli studenti e il numero totale di studenti); «Graduate Employment Rate» (corrisponde all’indicatore occupazionale, cioè il numero dei laureati occupati a 12 mesi dalla laurea al netto di coloro che decidono di proseguire gli studi). Fonte Il Sole 24 Ore