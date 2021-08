Coronavirus: 73 i nuovi casi a Milano, 768 in Lombardia per un rapporto del 2%

Sono stati 187 i nuovi casi risultati positivi ieri nella provincia di Milano, di cui 73 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 679 , rilevati da 32.913 tamponi, per un rapporto del 2%. Sono 37, due in più, le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono calati di due unità i ricoveri negli altri reparti, arrivati a 292.

Due le vittime, per un totale di 33.847 da inizio pandemia.