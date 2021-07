Educazione Economica e Finanziaria nelle scuole primarie e secondarie.

Proposta di Legge del Sen. Dario Damiani.

I mercati finanziari, le istituzioni economico-finanziarie e bancarie sono parte fondamentale ed integrante della vita civile dei cittadini.

Economia come produzione, distribuzione di risorse, consumo di beni, servizi e loro gestione. Economia come arte, scienza ed etica per creare patterns culturali vantaggiosi nell’uso razionalmente corretto delle risorse in cui la cultura economico-finanziaria assume un ruolo di decisa valenza formativa, implementando conoscenze e competenze, un vero volano per scelte e progetti di vita nei giovani, futuri cittadini.

Il processo di globalizzazione sta gradualmente portando ad una progressiva omogeneizzazione dei vari sistemi economici mondiali, pertanto Damiani sostiene che le nuove generazioni necessitano di un bagaglio culturale più ampio, trasversale, l’educazione economico-finanziaria diventa quindi argomento da inserire nei programmi didattici, così in una nota il Senatore e Capogruppo di Forza Italia in Commissione di Bilancio, Dario Damiani, primo firmatario del disegno di legge. E’ fondamentale, aggiunge, che i nostri ragazzi sappiano utilizzare fin da giovani gli strumenti base per la gestione dei propri risparmi, formando così cittadini sempre più consapevoli e sempre meno esposti a rischi di truffe per mancata conoscenza.

La conoscenza come attualità del cittadino ben informato, come libertà responsabile, come elemento strategico per la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni: Principal driver del DdL Damiani.

Proposta di legge avviata in Commissione Istruzione al Senato, iter per la sua approvazione.

Il protocollo d’intesa tra Banca d’Italia e Ministero Istruzione avrà durata triennale.

DdL Damiani, una vera innovazione per una scuola aperta al mondo, che si evolve per imparare ad essere persone libere.

Matilde Sardiello