Via Ripamonti oggi inaugurazione nuovo mercato agricolo

Si inaugura oggi, sabato 12 giugno, il nuovo mercato agricolo di via Ripamonti. Le attività che fino a inizio maggio si trovavano nell’area privata di via Lorenzini si spostano in un’area pubblica in prossimità del capolinea 24, così come previsto dalla Giunta comunale, che nei giorni scorsi ha approvato l’istituzione in via sperimentale per la durata di due anni del mercato agricolo di Campagna Amica condotto dall’Associazione Agrimercato di Milano in via Ripamonti, all’intersezione con via Ferrari. Il mercato si svolgerà il sabato, dalle 6.30 alle 14. “L’avvio degli interventi necessari allo sviluppo dello Scalo Romana ha reso necessario lo spostamento del mercato di via Lorenzini – dichiara l’assessore all’Urbanistica e Agricoltura Pierfrancesco Maran, che domani alle 11 sarà presente all’inaugurazione –. Insieme a Coldiretti abbiamo trovato una soluzione che consente di mantenere un servizio prezioso per i cittadini della zona. I mercati agricoli sono una grande risorsa e lavoriamo perché in futuro ogni milanese ne abbia uno a disposizione a 15 minuti da casa”. Il mercato di via Ripamonti si aggiungerà a tanti altri mercati agricoli presenti in città, tra cui piazza Sant’Eustorgio, piazza San Nazaro in Brolo, piazza Durante, piazza Santa Francesca Romana, piazza Santa Maria del Suffragio, piazza Enrico Berlinguer, cascina Cuccagna, piazzale Lotto, via Friuli, Rizzoli, via de Lemene e via Lomellina. (Mianews)

