Coronavirus: 277 i nuovi casi in Lombardia, per un rapporto dell’1,8%. Prenotazioni vaccino 12/29 anni

Sono stati 53 i nuovi casi risultati positivi ieri nella provincia di Milano, di cui 24 a Milano città

I nuovi casi in Lombardia sono stati 277 (di cui 27 ‘debolmente positivi’) a fronte di 14.750 tamponi (di cui 11.323 molecolari e 3.427 antigenici) per un rapporto dell’1,8%. Si sono registrati 7 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 494, mentre le persone in terapia intensiva sono 193 (- 14) . Sono 942 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 38 in meno di mercoledì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 10.766.438 tamponi.

– Alle 18 di ieri erano 473.237 le prenotazioni nella fascia d’età 12-29 anni per il vaccino anti-covid. Lo riferisce l’assessorato al Welfare. In particolare, 272.582 tra i 20 e i 29 anni; 145.650 tra i 16 e i 19 anni; 54.918 tra i 12 e i 15 anni. A questi si aggiungono 87 under 12 che devono ancora quindi compiere 12 anni, ma lo faranno entro il giorno dell’appuntamento della vaccinazione (è necessario infatti avere 12 anni già compiuti il giorno dell’appuntamento per la somministrazione). La platea complessiva della fascia 12-29 anni è di 1,75 mln di persone.