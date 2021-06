Una targa in memoria di Carla Fracci in via Tommei richiesta da Pd e F.I.

Una targa in memoria di Carla Fracci, scomparsa la scorsa settimana a 84 anni, in via Ugo Tommei 2, nel caseggiato dove la ballerina visse da bambina, nel quartiere Molise-Calvairate. Ad annunciare la proposta sono la consigliera Simonetta D’Amico, del gruppo del Partito Democratico e il consigliere Gianfranco Baldassarre, del gruppo di Forza Italia, che porteranno in discussione in Consiglio comunale due mozioni distinte che chiedevano di onorare in tal modo l’étoile del Teatro alla Scala. “Carla Fracci, anche dopo essere diventata una étoile di fama internazionale e dopo aver conquistato tutti i più grandi palcoscenici del mondo non ha mai dimenticato le sue origini. – ha dichiarato D’Amico – Nel quartiere Molise-Calvairate c’è una comunità che ricorda con orgoglio Carla Fracci, una ragazza di umili origini che grazie al suo talento prodigioso per la danza ma anche grazie al sacrificio e all’abnegazione è diventata la ‘prima ballerina assoluta’ che ha reso grande l’Italia e Milano nel mondo. Ringrazio l’Assessore Filippo Del Corno che in Consiglio ha chiarito il mio dubbio in merito al fatto che per l’apposizione della targa non occorre attendere 10 anni dalla morte come avviene per intitolazioni di piazze vie e giardini. Quindi la targa si potrà apporre in un tempo congruo, spero prima della fine del mandato. Ringrazio tutti i consiglieri e consigliere che hanno firmato la mozione: Filippo Barberis, Bruno Ceccarelli, Alessandro Giungi, Carmine Pacente, Angelo Turco, Diana de Marchi, Alice Arienta, Roberta Osculati, Sumaya Abdel Qader e Milly Moratti”. Mentre Baldassarre nel testo della mozione spiega:”Epigrafi, iscrizioni e intitolazioni lungo le strade, su edifici pubblici o abitazioni private, costituiscono uno stimolo a tramandare la memoria”. (mianews)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845