Racca (Federfarma): in Lombardia farmacie pronte per vaccini

Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, è intervenuta all’evento ‘Turning Point. Salute Direzione Nord’ evidenziando il ruolo delle farmacie durante la pandemia, rimaste “sempre al fianco della gente, lavorando come partner per la Regione”, offrendo servizi come i tamponi e a breve le vaccinazioni. “Aiuteremo quelle persone che non vogliono vaccinarsi. Bisogna vaccinarsi, questo è il ruolo della farmacia, serve come struttura sanitaria, perchè è capillare e vicino alla persona, e in questo senso dovrá andare la nuova legge regionale, a cui noi vogliamo contribuire”.

“Con questa Regione, Federfarma Lombardia ha siglato l’accordo prima ancora di quello nazionale”, ha dichiarato ancora Annarosa Racca, riguardo la possibilità di effettuare i vaccini in farmacia.

“Quindi siamo stati dei precursori, abbiamo messo in atto tutte le procedure, tutti i protocolli. Noi siamo pronti, ora bisognerà vedere a livello nazionale, quando arriveranno queste quantità di vaccini, che potranno essere portate nelle farmacie, penso nelle prossime due o tre settimane”, ha continuato.