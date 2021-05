Lombardia: vaccini in azienda linee dedicate in hub massivi dedicati

Regione Lombardia ha sottoscritto un protocollo di intesa con le imprese slle vaccinazioni anti-Covid-19. Gli obiettivi dell’accordo, si legge in una nota di Palazzo Lombardia, sono “efficientare la campagna vaccinale attraverso linee dedicate alle aziende all’interno dei grandi hub massivi e disponibilità delle imprese a provvedere alle somministrazioni nei propri luoghi di lavoro”. Ora si è in attesa del via libera del Commissario governativo per l’emergenza Covid, generale Figliuolo. Regione Lombardia ricorda che nei mesi scorsi era stato già definito con Confindustria, Assolombarda e l’Associazione nazionale medici d’azienda un’ipotesi di campagna vaccinale sui luoghi di lavoro, sfociato nel protocollo del 10 marzo. “Con l’approvazione della delibera e del protocollo attuativo – ha detto la vicepresidente Letizia Moratti – confermiamo e diamo ulteriore concretezza agli obiettivi che ci eravamo dati. Ovvero efficientare la campagna vaccinale e garantire sempre più sicurezza sui posti di lavoro, grazie alla collaborazione sinergica con il mondo delle imprese”, ha aggiunto. In attesa del via libera del Commissario governativo – ha spiegato Moratti – “la priorità” è avviare la campagna vaccinale con le aziende, anche “con l’allestimento di linee di somministrazioni nei grandi insediamenti, con la possibilità di consorziare anche medie e piccole imprese. Penso anche a una sorta di rimodulazione della campagna per questo settore, proprio nel nome dell’efficienza: con vaccinazioni non solo nelle aziende, ma per le aziende, con linee dedicate ai lavoratori nei grandi hub massivi”, ha specificato. (segue)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845