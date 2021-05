Cineteca Milano MEET : dal 21 maggio al 2 giugno cinema gratuito per i vaccinati

Dal 21 maggio al 2 giugno i biglietti del cinema saranno gratuiti alla Cineteca Milano MEET per chi ha fatto la vaccinazione anti Covid, anche solo la prima dose. L’obiettivo è “promuovere la campagna vaccinale”.

E’ sufficiente presentare in biglietteria il documento rilasciato dal centro vaccinale per poter assistere alle proiezioni a MEET, che ha dato nuova vita alla sala di viale Vittorio Veneto. La programmazione, curata da Cineteca Milano, è incentrata sul cinema europeo con film per la maggior parte in anteprima italiana esclusiva e in lingua originale con sottotitoli. (ANSA)