Lombardia, dal taglio dei vitalizi consiglieri, 5mln per sostenere le scuole primarie

In Lombardia i risparmi generati dal taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali andranno ad alimentare un fondo per sostenere le scuole primarie dei piccoli comuni e gli istituti professionali della Regione. Lo prevede una delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che dovrà avere il via libera del Pirellone a giugno. Le risorse complessive ammontano a 5,1 milioni di euro e di questi 3,2 milioni derivano proprio dai minori costi della politica. “Abbiamo riflettuto su come destinare queste risorse, abbiamo deciso in modo semplice e unanime di premiare le scuole primarie e gli istituti professionali”, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. Nel dettaglio, 5 milioni di euro andranno alle scuole. Di questi 4,4 milioni andranno alle scuole primarie in comuni con meno di 5mila abitanti (803 istituti) che potranno investire le risorse in innovazione di dotazioni tecnologiche. Altri 607mila euro andranno a progetti analoghi per i 110 istituti formativi professionali. Una dotazione da 100mila euro andrà invece a finanziare gli acquisti di attrezzature e materiale didattico per i Vigili del fuoco della Lombardia per la formazione dei volontari.

