Andrea Cangini “La libertà senza stampa”

Di questo passo, avremo la libertà ma non avremo più la stampa. Nel celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa, non possiamo ignorare la crisi strutturale che da anni sta soffocando l’editoria bruciando posti di lavoro e soprattutto pregiudicando la qualità della nostra democrazia.

Rivalutare la lettura su carta sin dalle scuole; insegnare ai più giovani l’importanza di un’informazione competente e responsabile; riequilibrare il mercato pubblicitario; sostenere con incentivi mirati la domanda; introdurre un credito di imposta sui costi di distribuzione; obbligare, attraverso un’interpretazione stringente della direttiva europea sul copyright, le compagnie del Web a restituire a giornali e giornalisti quel che per anni gli hanno indebitamente sottratto; metter mano con lungimiranza al sistema previdenziale: sono solo alcuni dei punti di un auspicabile Piano strategico per salvare l’editoria nazionale e con essa il principio liberale di conio einaudiano del “conoscere per deliberare”»

Andrea Cangini senatore Forza Italia