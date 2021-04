Il Municipio 4 apre per la prima volta un Centro Milano Donna

Anche il Municipio 4 di Milano ha un suo Centro Milano Donna. Inaugurato giovedì 29, offrirà una serie di servizi utili a tutto l’universo femminile di ogni fascia d’età: dalla neomamma alla ragazza in cerca di lavoro, dalle famiglie che vivono un momento di difficoltà a causa della crisi a chi ha bisogno di un supporto particolare per affrontare una sua fragilità. Ogni attività verrà erogata in forma gratuita. Soddisfatto il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi e il suo assessore alla Cultura e Pari Opportunità Elisabetta Carattoni: “Qualcosa che mancava, finalmente c’è. Non che in passato altri non ci avessero provato, ma noi siamo riusciti a sfruttare le possibilità offerte dal sostegno economico di Palazzo Marino con la capacità di razionalizzare i nostri spazi in via Oglio per recuperare quelli più idonei ad ospitare i nuovi servizi. Oltre agli aspetti logistici e organizzativi, abbiamo gestito il bando pubblico grazie all’ottima collaborazione con il nostro personale amministrativo, che è stato vinto da un’importante e riconosciuta realtà milanese come Telefono Donna. Sul sociale – sottolineano – dimostriamo ancora una volta di saper dare risposte concrete alle esigenze del territorio adoperando al meglio le (non numerose) leve che possiamo muovere e confermando un impegno che fin da inizio mandato continua ad accompagnarci”. Negli spazi al quinto piano del Centro Civico in zona Brenta, verranno quindi via via attivate una serie di iniziative, come spiegano Bassi e Carattoni, “volte a promuovere la partecipazione delle donne e il loro benessere, creando al contempo un luogo dove condividere tempo, interessi, sperienze e risorse”. Stiamo parlando, esemplificano, di “informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi socio sanitari e territoriali; consulenza individuale per neomamme; sportello di educazione finanziaria; orientamento al lavoro; sportello anticrisi; corsi di informativa e di italiano per stranieri; spazio compiti e orientamento allo studio; lavoratori espressivi; sportello antiviolenza; gruppi di lettura e di parola”. Per informazioni e prenotazioni: Centro Milano Donna Municipio 4, via Oglio 18, tel: 3274141611 centrodonna4@telefonodonna.it

Il taglio del nastro si è tenuto giovedì 29 aprile alle ore 12, con una cerimonia che si è svolta nel rispetto delle disposizioni anti-Covid ed è stata allietata dalla voce del soprano Katerina Adamova Mazzei.