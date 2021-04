Teatro Arcimboldi Milano – Facciamo TAMTAM con Paolo Fresu – Mercoledì 5 maggio

Mercoledì 5 Maggio alle ore 18.00 diretta INSTAGRAM sulla pagina di @TeatrodegliArcimboldi

Nuovamente un grande artista musicale sarà il protagonista del format FACCIAMO #TAMTAM, il palinsesto di approfondimento sui canali social del Teatro Arcimboldi, concepito appositamente per rinnovare lo scambio e il dialogo con il pubblico.

Paolo Fresu sarà accolto e presentato da Paolo Franchini, presidente della FEM Federazione Editori Musicali. Sarà un incontro informale per chiacchierare principalmente di musica e concerti, ma anche per fare il punto sulla situazione attuale. Non mancheranno certo gli aneddoti di una lunga carriera musicale come quella di Paolo Fresu, musicista colto e raffinato, stella del jazz italiano amatissimo all’estero. L’artista sarà a disposizione dei fan e della community del Teatro Arcimboldi per rispondere alle domande durante l’incontro.

FACCIAMO #TAMTAMpropone incontri settimanali con dirette, approfondimenti, talk e contenuti speciali che saranno accessibili dai canali social del teatro. Ogni mercoledì un appuntamento con autori, artisti e maggiori esponenti del teatro, dell’arte e della musica per analizzare, approfondire, creare e far circolare nuove chiavi di lettura e di interpretazione del presente e nuove idee per il futuro.

FACCIAMO #TAMTAMpresenterà ospiti illustri del mondo della cultura: critici d'arte, artisti, attori, registi, coreografi e personaggi del mondo dello spettacolo. Gli incontri coinvolgeranno anche gli spettatori a casa che potranno interagire ponendo domande agli ospiti e commentando la diretta. Si parlerà di arte, di teatro, di musica con approfondimenti, storie e aneddoti. Ma si parlerà anche e soprattutto del futuro del mondo della cultura, profondamente segnato dalla pandemia, che nei prossimi mesi dovrà necessariamente essere ridisegnato e riprogrammato in alcune sue forme con nuove idee e nuovi progetti.

La chiusura imposta ai teatri dal momento di crisi che stiamo vivendo è un’occasione unica per sperimentare il valore aggiunto della proposta digitale che può diventare per il futuro un importante modo di ampliare l’offerta culturale, anche da remoto.

Calendario degli appuntamenti già realizzati di#FACCIAMOTAMTAM e disponibili sui canali social del teatro.

Mercoledì 18 novembre – Flavio Caroli, storico d’arte moderna e contemporanea -disponibile sulla pagina facebook @teatrodegliarcimboldi

Mercoledì 25 novembre – Giulia Sol,attrice teatrale e cantante italiana – protagonista del Talent di RAI 1 Tale e Quale Show – disponibile sulla pagina Instagram @teatrodegliarcimboldi

Mercoledì 2 dicembre ore 18- diretta Instagram con Mario Luzzatto Fegiz, giornalista, critico musicale.

Mercoledì 9 dicembre ore 18 – diretta Instagram con Andrea Concas, esperto d’arte e autore del libro “Banksy. 100 domande 150 risposte”

Venerdì 18 dicembre alle ore 18 -SCENA UNITA per i lavoratori della musica e dello spettacolo con – Gloria Zavatta (presidente Cesvi) – disponibile sulla pagina facebook @teatrodegliarcimboldi

Mercoledì 23 dicembre ore 18 – diretta Instagram con Arturo Brachetti, trasformista, attore e regista

Mercoledì 13 gennaio ore 18 – diretta Instagram con Jacopo Tissi, solista principale del Teatro Bolshoi di Mosca

Martedì 9 febbraio ore 18 – diretta Instagram con Stella Grillo per Libreriamo

Mercoledì 17 febbraio ore 18 – diretta Facebook con Red Canzian

Venerdì 26 febbraio ore 18 – diretta Instagram con Davide Shorty

Mercoledì 31 marzo ore 18 -diretta Instagram con Ludovico Einaudi

Giovedì 15 aprile ore 18 – diretta Facebook con Alessandro Milan