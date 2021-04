Lombardia: AstraZeneca solo per la seconda dose, Pfizer o Moderna per la prima

Regione Lombardia ha deciso una rimodulazione del piano vaccinale a causa delle forniture delle case farmaceutiche.

Stop alle prime dosi con AstraZeneca anche per i 60-79 enni: si procederà per tutti con Pfizer e Moderna. AstraZeneca sarà conservato per le seconde dosi.

La decisione è stata presa dal direttore generale del Welfare, Giovanni Pavesi. In pratica si fa scorte di AstraZeneca per garantire a tutti la seconda dose visto che di questo vaccino c’è meno disponibilità di fiale, anche se sono attese nuove consegne. La novità è in vigore a partire da lunedì 26 aprile