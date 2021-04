26 Aprile h 15 – Dimostrazione di protesta per il caso Halimi davanti al consolato Francese

Oggi, lunedì 26 aprile alle ore 15.00, la Nuova Udai organizza una dimostrazione di protesta per il caso Halimi davanti al consolato Francese di Milano in via Mangili 1, . Siete tutti invitati a partecipare !

In Europa, oggi si muore ancora di antisemitismo, e quello che è peggio è che spesso gli autori di questi crimini rimangono impuniti. Se una democrazia come la Francia considera non responsabile e non punibile un criminale che ha commesso un omicidio motivato dall’odio antisemita e gli permette di sfuggire alla giusta condanna, significa che le fondamenta di quell’idea stessa di “pagina nuova” della storia che si è aperta dopo la Liberazione sta franando rovinosamente.

L’Affaire Sarah Halimi fa ripiombare una coltre spettrale sugli ebrei di Francia, solo che qui a differenza dell’Affaire Dreyfus, non abbiamo avuto – ancora – intellettuali a sostegno della nostra causa.

Per questo l’invito è a scendere in piazza – nel rispetto del distanziamento – per protestare contro l’indegno verdetto della Corte d’Appello francese che ha negato giustizia ad una povera donna accoltellata e, al grido di Allahu Akbar, gettata giù dalla finestra quando era ancora viva e implorava pietà.

Non possiamo restare indifferenti !!

Franco Modigliani