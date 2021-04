Bolognini (Lega): “Il sindaco Sala sgomberi gli abusivi dall’ex liceo Omero”

“Il Sindaco Sala sgomberi l’ex Liceo Omero in Via del Volga a Milano. Nel 2017 la struttura è stata abbandonata e da subito è stata occupata da sbandati, rom e centri sociali. Milano non può permettersi uno scempio simile.” Lo chiede il Commissario Provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini, in un presidio di protesta organizzato questa mattina davanti all’ex Liceo.

“L’ex Liceo Omero – spiega l’esponente della Lega – è uno dei tanti immobili comunali abbandonati e occupati abusivamente da centri sociali come l’area di Viale Molise e la Cascina Torchiera. Purtroppo, non sembra proprio che la Giunta Sala abbia la volontà di procedere in tempi rapidi allo sgombero di questi centri sociali abusivi. Oggi abbiamo visto come l’edificio di Via del Volga è ormai fatiscente e pieno di sporcizia. All’interno sono stati realizzati allacci abusivi, quindi non a norma e pericolosi, e i controsoffitti sono pieni di fibre artificiali vetrose, un materiale simile all’amianto.”

“Gli spazi della scuola – prosegue Bolognini – sono stati trasformati dagli occupanti in veri e propri alloggi con letti, tavoli da cucina, fornelli, bombole di gas, stufe, panni a stendere, e all’interno si svolgono attività varie senza alcuna autorizzazione e nemmeno nel rispetto delle norme covid. Milano non può più permettere focolai di illegalità come questo. Nell’agenda di governo della città del prossimo Sindaco di centrodestra – conclude – tra le priorità ci sarà lo sgombero di tutti i centri sociali abusivi e la restituzione di questi spazi ad associazioni e realtà che rispettano le regole e vogliono aiutare la vita dei quartieri.”