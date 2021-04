Un aiuto a Portineria14, la casa di tutti i Navigli (e dei milanesi) che rischia la chiusura

È vero l’adagio che recita che la gentilezza non si paga. È anche vero che a volte si ha bisogno di un aiuto concreto, e allora la gentilezza ricevuta non si paga, ma si scambia e si ricambia. È il caso di Portineria14, il piccolo frizzante locale dei Navigli che, dalla sua posizione in via Troilo 14, aiuta gratuitamente il prossimo svolgendo servizi di assistenza e pubblica utilità per il quartiere.

I tre angeli custodi dei Navigli, Federica, Francesca ed Emanuela, sono amiche da dieci anni e hanno in comune la necessità intrinseca di aiutare il prossimo. Nel 2016 si uniscono nell’apertura di Portineria14, un posto che è più di un’attività commerciale, è la casa di tutto il quartiere. Nel corso del tempo hanno offerto servizio di deposito chiavi e ritiro pacchi (da qui il nome del locale), giro di assistenza agli anziani che vivono soli, collaborazione col Banco Alimentare per i più bisognosi, ritiro e consegna di medicinali a domicilio, spazio bookcrossing, bacheca di promozione per piccoli artigiani locali e vetrina per giovani artisti con un sogno nel cassetto. Il tutto gratuitamente.

A chi nel quartiere è capitato di non sentirsi sollevato all’idea che qualcuno avrebbe dato un’occhio ai genitori anziani mentre era in vacanza? O grato perché, grazie a loro, non avrebbe dovuto scapicollarsi a consegnare le chiavi dell’appartamento agli inquilini temporanei in visita a Milano? o sinceramente ammirato per la parola gentile che queste tre donne hanno per tutti, con l’attenzione tipica che hanno le persone buone?

Se avete beneficiato della loro presenza o avete ammirato il loro lavoro, questo è il momento di ricambiare quella gentilezza che vi è stata fatta o che avete apprezzato quando le avete notate.

L’EFFETTO DELLA PANDEMIA: SIAMO IN DIFFICOLTÀ

Anche se Portineria14 è anche un progetto sociale, non sta in piedi con la sola forza di volontà. La pandemia da covid-19 ha colpito duramente la loro attività, e se non ricevono una mano in fretta il locale rischia di chiudere. Non ci sarà più possibilità, allora, di dare né si ricevere assistenza, e le persone che hanno imparato a contare su di loro non avranno più un posto dove rifugiarsi dalla solitudine e fare quattro chiacchiere, o ricevere il loro sguardo attento e il loro aiuto prezioso.

IL CROWDFUNDING SU PRODUZIONI DAL BASSO

Sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso è stata aperta una raccolta fondi per ricambiare un po’ di quell’amore che Portineria14 sparge nell’aria dei Navigli. L’obiettivo è 15.000 euro, giusto il necessario per stare a galla in questo momento terribile. Le donazioni possono essere grandi o piccole, anche piccolissime, se anche noi siamo stati colpiti dalla pandemia, ma ogni piccolo aiuto fa sostanza e darà una possibilità al quartiere di non veder chiudere una delle attività più utili e altruistiche di Milano.

C’è tempo fino al 12 maggio, potete donare a questo link: https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-portineria14/?fbclid=IwAR0W9Q_lbcz9r0RNkkR7pM_hyXALtps9bESjF-hngFflCtOKIm-wQRrEujk