Il Ministro Gelmini “Ogni due settimane faremo un check sulle misure”

“Stiamo andando verso le riaperture, e questa conquista non è la vittoria di Salvini, di Forza Italia o del centrodestra: è la vittoria degli italiani. Il coprifuoco non durerà fino al 31 luglio, e non vediamo l’ora di abolirlo. Ogni due settimane verrà fatto un check a tutte le misure previste dal decreto sulle riaperture (coprifuoco compreso): il primo sarà a metà maggio. Dispiace che la polemica sul coprifuoco abbia un po’ offuscato tutto il resto, ma questo è il decreto delle riaperture”. Lo spiega il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini.

Intanto a Milano il Palazzo delle Scintille diventa l’hub per le vaccinazioni più grande d’Italia: fino a 10mila somministrazioni al giorno.

Ora incluso nel moderno quartiere CityLife, l’edificio è stato il primo palazzo dello sport della città costruito nel 1923 su disegno dell’architetto Paolo Vietti Violi.

Acquistato all’asta dalla compagnia di assicurazioni Generali, è destinato ad eventi di richiamo internazionale.