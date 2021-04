L’appello accorato degli operatori: “Riaprite le palestre!”

Il nostro grido da Muggiano a Corvetto. Le palestre sono chiuse da sei mesi, la probabile data di riapertura al primo giugno è l’ultima ingiustizia verso uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria ed economica.

Sono migliaia gli imprenditori, i lavoratori e i professionisti, soprattutto giovani, che non hanno ricevuto sostegni adeguati.

Senza alcuna motivazione scientifica l’attuale governo Draghi, in linea con il precedente (il Ministro della Salute è lo stesso) non riconosce l’importanza dello sport per il benessere delle persone. Le palestre, le piscine e i centri sportivi sono luoghi di lavoro e socialità.